Известный в прошлом английский футболист Фил Невилл назвал ведущих игроков сборной России.

"У российской сборной есть несколько интересных игроков, способных принести необходимый результат. Это вратарь Игорь Акинфеев, полузащитник Александр Головин и нападающий Федор Смолов. Хозяева Чемпионата Мира всегда имеют определенное преимущество за счет своих болельщиков, своего стадиона. Если русские сыграют в свою полную силу, у них будут большие шансы использовать эти факторы", - цитируют бывшего футболиста Известия.

Напомним, Нуну Гомеш считает, что сборная России выйдет в плей-офф ЧМ. | soccernews.ru