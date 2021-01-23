Фил Невилл - об уходе из женской сборной Англии в "Интер Майами": "Мне позволили следовать за мечтой"

Новый главный тренер "Интер Майами" Фил Невилл поблагодарил бывших работодателей из женской сборной Англии за то, что ему позволили продолжить карьеру в МЛС.

"Я проделал фантастическую работу, сотрудничая с удивительными людьми. Мне было жаль прощаться с ними. Но есть шансы, от которых нельзя отказываться. Когда появилась возможность возглавить "Интер Майами", я встретился с моей начальницей Сью Кэмпбелл, и она не стала препятствовать. Хочу поблагодарить её за то, что она позволила мне следовать за мечтой", - приводит слова Невилла Goal.com.

Если бы специалист остался в женской сборной Англии, то принял бы участие в летней Олимпиаде, запланированной на 2021-й год.

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