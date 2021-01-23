Фил Невилл - об уходе из женской сборной Англии в "Интер Майами": "Мне позволили следовать за мечтой"

Теги интер майамифил невилл

Фил Невилл - об уходе из женской сборной Англии в "Интер Майами": "Мне позволили следовать за мечтой"

Новый главный тренер "Интер Майами" Фил Невилл поблагодарил бывших работодателей из женской сборной Англии за то, что ему позволили продолжить карьеру в МЛС.

"Я проделал фантастическую работу, сотрудничая с удивительными людьми. Мне было жаль прощаться с ними. Но есть шансы, от которых нельзя отказываться. Когда появилась возможность возглавить "Интер Майами", я встретился с моей начальницей Сью Кэмпбелл, и она не стала препятствовать. Хочу поблагодарить её за то, что она позволила мне следовать за мечтой", - приводит слова Невилла Goal.com.

Если бы специалист остался в женской сборной Англии, то принял бы участие в летней Олимпиаде, запланированной на 2021-й год.

Не пропустите: Невилл дал комментарий по поводу своего назначения в "Интер Майами". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Умер 35-летний лучший бомбардир в истории сборной Ямайки

Умер 35-летний лучший бомбардир в истории сборной Ямайки

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Eastern Conference М О
1 Нью-Йорк РБ Нью-Йорк РБ 34 57
2 New York City New York City 34 54
3 Торонто Торонто 34 53
4 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 34 46
5 Montreal Impact Montreal Impact 34 45
6 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 34 42
7 Нью Ингланд Революшн Нью Ингланд Революшн 34 42
8 Остин Азтекс Остин Азтекс 34 41
9 Коламбус Крю Коламбус Крю 34 36
10 Чикаго Файр Чикаго Файр 34 31
Western Conference М О
1 Даллас Даллас 34 60
2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 34 58
3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 34 52
4 Сиэттл Саундерс Сиэттл Саундерс 34 48
5 Канзас Сити Уизардс Канзас Сити Уизардс 34 47
6 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 34 46
7 Portland Timbers Portland Timbers 34 44
8 Whitecaps Whitecaps 34 39
9 Сан-Хосе Ертквейкс Сан-Хосе Ертквейкс 34 38
10 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 34 34
Полная таблица

топ-5 тегов