Фил Невилл рассказал, кого считает лучшим игроком АПЛ

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Фил Невилл рассказал, кого считает лучшим игроком АПЛ

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Невилл рассказал, что думает о полузащитнике своей бывшей команды Поле Погба. Об этом сообщает BBC.

"То, что показал "МЮ" похоже на бывший "Манчестер Юнайтед". Сульшер тактически грамотно выстроил игру. И сейчас я не вижу лучше игрока в АПЛ, чем Поль Погба", - сказал Невилл.

Вчера, 19 февраля, "МЮ" встречался с "Челси" (0:2). В этой встрече Погба забил победный гол на 45-й минуте.

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