Фил Невилл рассказал, кого считает лучшим игроком АПЛ
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Невилл рассказал, что думает о полузащитнике своей бывшей команды Поле Погба. Об этом сообщает BBC.
"То, что показал "МЮ" похоже на бывший "Манчестер Юнайтед". Сульшер тактически грамотно выстроил игру. И сейчас я не вижу лучше игрока в АПЛ, чем Поль Погба", - сказал Невилл.
Вчера, 19 февраля, "МЮ" встречался с "Челси" (0:2). В этой встрече Погба забил победный гол на 45-й минуте.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|65
|2
|Ливерпуль
|26
|65
|3
|Тоттенхэм
|26
|60
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Арсенал Лондон
|26
|50
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Вулверхэмптон
|26
|39
|8
|Уотфорд
|26
|37
|9
|Эвертон
|27
|33
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|33
|11
|Борнмут
|26
|33
|12
|Лестер Сити
|26
|32
|13
|Кристал Пэлас
|26
|27
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|15
|Бернли
|26
|27
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|25
|17
|Кардифф Сити
|26
|25
|18
|Саутгемптон
|26
|24
|19
|Фулхэм
|26
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|26
|11