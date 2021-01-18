Фил Невилл стал главным тренером "Интер Майами"

В "Интер Майами" назвали имя нового тренера. Им стал бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Невилл. Специалист будет готов начать работу с клубом сразу после получения рабочей визы, сообщается на официальном сайте клуба.

Phil Neville, welcome to #InterMiamiCF!



Former England Women’s National Team manager appointed as second head coach in Club history.https://t.co/hBHMH5Mmmj — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 18, 2021

Невилл покинул должность главного тренера женской сборной Англии, в которой он работал с января 2018 года. "Интер Майами" станет первым в карьере 43-летнего Невилла клубом, в котором он будет главным тренером. До этого он входил в штабы в "Манчестер Юнайтед" и "Валенсии".