Фил Невилл стал главным тренером "Интер Майами"

В "Интер Майами" назвали имя нового тренера. Им стал бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Невилл. Специалист будет готов начать работу с клубом сразу после получения рабочей визы, сообщается на официальном сайте клуба.

Phil Neville, welcome to #InterMiamiCF!



Former England Women’s National Team manager appointed as second head coach in Club history.https://t.co/hBHMH5Mmmj