Фил Невилл стал главным тренером "Интер Майами"
В "Интер Майами" назвали имя нового тренера. Им стал бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Невилл. Специалист будет готов начать работу с клубом сразу после получения рабочей визы, сообщается на официальном сайте клуба.
Phil Neville, welcome to #InterMiamiCF!— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 18, 2021
Former England Women’s National Team manager appointed as second head coach in Club history.https://t.co/hBHMH5Mmmj
Невилл покинул должность главного тренера женской сборной Англии, в которой он работал с января 2018 года. "Интер Майами" станет первым в карьере 43-летнего Невилла клубом, в котором он будет главным тренером. До этого он входил в штабы в "Манчестер Юнайтед" и "Валенсии".
По итогам регулярного чемпионата клуба Дэвида Бекхэма занял 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции MLS.
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Турнирные таблицы
|Eastern Conference
|М
|О
|1
|Нью-Йорк РБ
|34
|57
|2
|New York City
|34
|54
|3
|Торонто
|34
|53
|4
|Ди Си Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34