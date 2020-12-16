Фил Невилл возглавил женскую Олимпийскую сборную Великобритании

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Фил Невилл возглавил женскую Олимпийскую сборную ВеликобританииНовым тренером женской Олимпийской сборной Великобритании по футболу на станет Фил Невилл. Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" начнет работу с января 2021 года, утверждает Sky Sports.

После окончания Олимпиады Невилл специалиста сменит голландка Сарина Вигман. Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Напомним, 23 января 2018 года Фил возглавил женскую сборную Англии после отставки прежнего тренера Марка Сэмпсона. Команда под его руководством прошла квалификацию к Чемпионату мира 2019 года.

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