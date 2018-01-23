Фил Невилл возглавил женскую сборную Англии

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Фил Невилл возглавил женскую сборную Англии

Новым главным тренером женской сборной Англии назначен Фил Невилл, сообщает официальный сайт английской футбольной ассоциации.

На этом посту Невилл сменил уволенного Марка Сэмпсона.

Ранее 41-летний Невилл работал ассистентом наставника в "Манчестер Юнайтед" и "Валенсии".

Не пропустите: "Бернли" объявил о продлении контракта с главным тренером. | http://soccernews.ru

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