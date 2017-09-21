Фил Невилл: "Все у нас в стране нахваливают Мбаппе и Дембеле, но никто не говорит о Рэшфорде"

Экс-футболист Фил Невилл лестно отозвался о форварде "Манчестер Юнайтед" Маркусе Рэшфорде.

"Все у нас в стране нахваливают Мбаппе и Дембеле, но никто не говорит о Рэшфорде. Мы просто говорим, он играет слева и признаем, что он хорош. Но на деле, его стоимость равна 100-150 миллионов евро. Он также хорош, как эти двое и он может прогрессировать каждый сезон.

Он раскрылся под руководством ван Гаала, и многие думали, что он потеряет место в составе при Моуриньо, но он играет во всех крупных турнирах. Теперь он стал забивать больше и он может стать футболистом мирового уровня" - приводит слова Невилла Eurosport.

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