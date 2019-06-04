Фил Ягелка объявил об уходе из "Эвертона"

Многолетний лидер обороны "Эвертона" Фил Ягелка в инстаграме подтвердил, что в ближайшее время покинет клуб.

Контракт 36-летнего защитника с "ирисками" истекает в конце текущего месяца и стороны не будут его продлевать.

Ягелка выступал за "Эвертон" с 2007 года, сыграл 385 матчей, забил 19 голов и сделал 11 ассистов.

Где продолжит карьеру футболист, пока неизвестно.

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