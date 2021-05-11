Филатов высказался по поводу заявки сборной России на Евро

Фото: инстаграм Гильерме/Автор неизвестен

Член совета директоров "Локомотива" Валерий Филатов высказался по поводу решения тренерского штаба сборной России не приглашать вратаря "Локо" Гильерме для подготовки к чемпионату Европу.

– Удивлены ли вы тому, что Гильерме не попал в расширенную заявку на чемпионат Европы?

– Если брать в расчет последние игры, то да, удивлен. Матчи, сыгранные им за клуб в этом году, свидетельствуют о том, что вратарь обрел прежнюю форму и, в принципе, достоин был попасть в этот список. Но тренеру виднее, я думаю, что он понимает, что делает, – сказал Филатов.

Напомним, что в расширенный состав сборной России вошли вратари Андрей Лунев ("Зенит"), Матвей Сафонов ("Краснодар"), Антон Шунин ("Динамо") и Юрий Дюпин ("Рубин"). Вратарь "Спартака" Александр Максименко попал в резервный список.

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