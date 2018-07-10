Филимонов: "Называть игрой действия сборной России в матче с Испанией, наверное, не очень правильно"
Известный в прошлом футболист Александр Филимонов высказался об игре сборной России на домашнем для нее Чемпионате Мира.
"С испанцами, я так понимаю, вся команда в обороне стояла, поэтому называть это игрой, наверное, не очень правильно. А с хорватами - да, выложились, постарались. Но опять же, я выделю старание, бойцовские качества. Конечно, то, что команда впервые в истории поднялась так высоко, вызывает восторг, но вы же спрашиваете об игре, а не о результате. Поэтому я говорю об игре. Если спрашиваете меня о результате, то, конечно, мы можем говорить, что команда попала в историю, она достойна только уважения, похвалы и гордости", - цитирует бывшего футболиста Р-Спорт.
Напомним, в пятерке лидеров по пробегу на ЧМ оказалось сразу пять россиян. | soccernews.ru
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