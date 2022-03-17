Филимонов раскритиковал отказ Дзюбы от сборной
Фото: инстаграм Дзюбы\Автор неизвестен
Экс-футболист сборной России Александр Филимонов критически высказался о решении нападающего "Зенита" Артема Дзюбы отказаться от вызова в национальную команду.
"Правильно говорят в других видах спорта. Никто не отказывается от сборной.
В мое время такого вообще не могло быть, чтобы футболист отказался приехать в сборную. Мы обсуждаем то, чего не может быть в принципе", – сказал экс-вратарь.
Напомним, что Дзюба отказался от вызова на сбор сборной России сославшись на "семейные причины".
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