Филимонов раскритиковал отказ Дзюбы от сборной

Фото: инстаграм Дзюбы\Автор неизвестен

Экс-футболист сборной России Александр Филимонов критически высказался о решении нападающего "Зенита" Артема Дзюбы отказаться от вызова в национальную команду.

"Правильно говорят в других видах спорта. Никто не отказывается от сборной.

В мое время такого вообще не могло быть, чтобы футболист отказался приехать в сборную. Мы обсуждаем то, чего не может быть в принципе", – сказал экс-вратарь.

Напомним, что Дзюба отказался от вызова на сбор сборной России сославшись на "семейные причины".

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