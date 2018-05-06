Филимонов рассказал о проблемах "Спартака", которые начались в 2001 году

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Филимонов рассказал о проблемах "Спартака", которые начались в 2001 году
Бывший вратарь "Спартака" Александр Филиминов вспомнил о своем переходе из стана "красно-белых" в киевское "Динамо" в 2001 году.

"Уход из "Спартака" и переезд в Киев в 2001 году - не ошибка. Я тогда уже видел, что клуб пошёл не той дорогой. Странные трансферы, непонятные люди в "Спартаке", которые раньше ни при каких раскладах не могли оказаться в команде. Атмосфера была уже не та. Я лично переговорил с Романцевым и сказал ему, что хотел бы поиграть в Европе. Понимая, что я могу скоро уйти, Олег Иванович стал наигрывать Левицкого. Я его в этом смысле понимаю. А потом в Киеве сломался Шовковский. Всё было решено за два дня. Я даже ни с кем не попрощался. Вещи из Тарасовки забирали родственники", - приводят слова Филимонова российские СМИ.

Напомним, что в 2001 году "Спартак" завоевал золотые медали, но в следующий раз клуб сумел стать чемпионом России только через 16 лет.

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