Филин рассказал о периоде карьеры в "Тамбове"
Фото сайт РПЛ
Защитник "Химок" Александр Филин поделился воспоминаниями о том, с какими проблемами ему приходилось сталкиваться во время выступлений за "Тамбов".
"Не жалею, что в своё время выбрал "Тамбов". Получил колоссальный опыт. Наконец-то регулярно заиграл в РПЛ и попал в сумасшедший коллектив. Он, наверно, даже лучше, чем в "Уфе". Все ребята простые, жили на базе, у всех проблемы с деньгами, но никто не жадничал, покупали печенюхи на всех.
Как в тех условиях встретили пандемию? Странный период. Одни клубы летали чартерами, чтобы ни с кем не контактировать, а "Тамбов" спокойно путешествовал рейсовыми самолётами и поездами. И самый прикол - в "Ростове" и "Сочи" эпидемия, а у нас ни одного заболевшего.
Куда ездили на поезде? Кажется, на сбор после возобновления сезона. Помню, закупились в "Пятёрочке" "Дошираком", ещё чем-то и сели в поезд - как настоящая команда Премьер-лиги. Но никто из пацанов не жаловался - только шутили друг над другом. Было смешно и круто. Мы же ещё по шесть-восемь часов ездили на автобусе из Тамбова в Нижний - на домашние матчи. В пути я каждый раз засыпал под шелест карт", - рассказал Филин.
24-летний украинец выступал за "Тамбов" с февраля по июль 2020 года на правах аренды, после чего вернулся в "Химки".
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