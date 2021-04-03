Филин вспомнил, как уезжал из Украины в 2014 году

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Защитник "Химок" Александр Филин рассказал о своём уходе из "Шахтёра" несколько лет назад.

"Сначала, казалось, что майдан далеко и нас это не коснётся. Зарплату в "Шахтёре" мы получали наличкой - в офисе в центре Донецке. Однажды я приехал туда, а там ОМОН и как-то очень страшно. Когда мы уже жили в Полтаве, произошла история с Крымом. Я был в шоке, не понимал, что происходит, созванивался с родителями... Ко мне как к крымчанину тренеры "Шахтёра" чуть поменяли отношение. Я чувствовал на себе негатив, предвзятость. После референдума меня подначивали: "Ну, что у вас там?". Я спокойно отвечал: "Всё нормально. Главное - все живы".

Как понял, что не нужен "Шахтёру"? Мне сказали: "Можешь идти в одну из дочерних команд - в "Мариуполь" или "Зарю". Ходить по арендам я не хотел и созвонился с мамой Зинченко, а потом и его агентом. Тот посоветовал забирать документы и переезжать в Россию. "Шахтёр" на меня не рассчитывал и легко отпустил. Я вернулся в Крым и побыл там. Потом родители купили мне билет, и я полетел в Москву", - поведал Филин.

24-летний украинец после переезда в РПЛ поиграл за "Уфу", "Олимпиец", "Химки" и "Тамбов".

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