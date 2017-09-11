Филипе Луис: "Месси никогда не уходил от меня"

Защитник мадридского "Алетико" Филипе Луис высказался о своем противостоянии с форвардом каталонской "Барселоны" Лионеля Месси.

"Я восхищаюсь Месси. Он никогда не уходил от меня в матчах, которые я играл против него, я никогда не просил его обменяться футболками. Я выхожу на поле, чтобы выиграть, а не для того, чтобы потом сказать: я играл против того или иного футболиста", - цитирует 32-летнего бека "матрасников" AS.

Напомним, Филипе Луис высказался о вероятном выигрыше Роналду пятого "Золотого мяча". | soccernews.ru