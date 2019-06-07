Филипе Луис может стать игроком "Монако"

Защитник "Атлетико" Филипе Луис может перейти в "Монако" этим летом. Об этом сообщает AS.

Соглашение 33-летнего бразильца с мадридским клубом действует до лета этого года. Новый контракт "Атлетико" не предложит футболисту, поэтому в "Монако" он может перейти бесплатно.

По данным источника, агенты французского клуба уже встречались с бразильцем и сделали ему предложение.

Ранее ряд то-клубов Европы также проявляли интерес к Луису.

В сезоне-2018/19 игрок провел 32 матча за "матрасников", забив 2 гола и отдав 3 результативные передачи.

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