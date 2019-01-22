Филипе Луис недоумевает, почему Месси не получил "Золотой мяч" в 2018 году

Защитник мадридского "Атлетико" Филипе Луис недоумевает, почему капитан "Барселоны" Лионель Месси не получил "Золотой мяч" по итогам 2018 года.

"Я не понимаю людей, которые говорят, что Месси не заслужил "Золотой мяч". Он продолжает совершенствоваться. Тот, кто так говорит, либо видит то, чего не вижу я, либо я ничего не понимаю в футболе" - цитирует 33-летнего бразильца Globo Esporte.

Напомним, что Месси занял только пятое место в голосовании журнала "France Football". Аргентинца опередили Лука Модрич, Криштиану Роналду, Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе.

Также стоит отметить, что в течение карьеры форвард "Барселоны" пять раз становился обладателем "Золотого мяча" - в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах.

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