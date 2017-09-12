Филипе Луис: "Неймар правильно сделал, что ушел из "Барселоны"

Теги псжбарселонанеймарфилипе луис

Филипе Луис: "Неймар правильно сделал, что ушел из "Барселоны"
Бразильский защитник "Атлетико" Филипе Луис прокомментировал переход своего соотечественника Неймара из "Барселоны" в ПСЖ.

"Неймар поступил правильно, решил перейти "Барселоны" в ПСЖ. По нему видно, что он счастлив. Финансовый вопрос? На его уровне команды не меняют ради денег", - приводит слова Филипе Луиса ESPN.

Напомним, что ПСЖ заплатил за 25-летнего Неймара 222 миллиона евро.

Не пропустите: Лига 1 определилась с тремя финалистами на звание лучшего игрока августа: Неймар в списке. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Роналду возвращается: "Реал" принимает АПОЭЛ на "Сантьяго Бернабеу"

Роналду возвращается: "Реал" принимает АПОЭЛ на "Сантьяго Бернабеу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 3 9
2 Реал Сосьедад 3 9
3 Севилья 3 7
4 Атлетик Бильбао 3 7
5 Леганес 3 6
6 Атлетико Мадрид 3 5
7 Реал Мадрид 3 5
8 Леванте 3 5
9 Валенсия 3 5
10 Хетафе 3 4
11 Жирона 3 4
12 Сельта Виго 3 3
13 Вильярреал 3 3
14 Бетис 3 3
15 Эйбар 3 3
16 Депортиво Ла-Корунья 3 1
17 Эспаньол 3 1
18 Малага 2 0
19 Алавес 3 0
20 Лас Пальмас 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов