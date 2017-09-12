Филипе Луис: "Неймар правильно сделал, что ушел из "Барселоны"



Бразильский защитник "Атлетико" Филипе Луис прокомментировал переход своего соотечественника Неймара из "Барселоны" в ПСЖ.

"Неймар поступил правильно, решил перейти "Барселоны" в ПСЖ. По нему видно, что он счастлив. Финансовый вопрос? На его уровне команды не меняют ради денег", - приводит слова Филипе Луиса ESPN.

Напомним, что ПСЖ заплатил за 25-летнего Неймара 222 миллиона евро.

Не пропустите: Лига 1 определилась с тремя финалистами на звание лучшего игрока августа: Неймар в списке. | http://soccernews.ru