Филипе Луис объявил об уходе из "Атлетико"
Бразильский защитник Филипе Луис попрощался с мадридским "Атлетико", с которым у него завершился контракт.
На прощальном мероприятии присутствовало руководство мадридского клуба, главный тренер Диего Симеоне, а также некоторые из футболистов.
"У меня были прекрасные моменты в "Атлетико" и я наслаждался ими. Сегодня не грустный, а счастливый день, так как я отдал все ради этой команды", – сказал Луис.
Ожидается, что в ближайшее время футболист вернется на родину и перейдет во "Фламенго".
33-летний Луис выступал за "Атлетико" с 2010 по 2014 годы, а также с 2015 по 2019 годы. Всего он провел за "матрасников" 333 матча во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 30 результативных передач. В составе "Атлетико" он становился чемпионом Испании, обладателем Кубка Испании, двукратным победителем Лиги Европы, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32