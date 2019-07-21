Филипе Луис объявил об уходе из "Атлетико"

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Филипе Луис объявил об уходе из "Атлетико"
Бразильский защитник Филипе Луис попрощался с мадридским "Атлетико", с которым у него завершился контракт.

На прощальном мероприятии присутствовало руководство мадридского клуба, главный тренер Диего Симеоне, а также некоторые из футболистов.

"У меня были прекрасные моменты в "Атлетико" и я наслаждался ими. Сегодня не грустный, а счастливый день, так как я отдал все ради этой команды", – сказал Луис.

Ожидается, что в ближайшее время футболист вернется на родину и перейдет во "Фламенго".

33-летний Луис выступал за "Атлетико" с 2010 по 2014 годы, а также с 2015 по 2019 годы. Всего он провел за "матрасников" 333 матча во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 30 результативных передач. В составе "Атлетико" он становился чемпионом Испании, обладателем Кубка Испании, двукратным победителем Лиги Европы, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА.

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