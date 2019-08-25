Филипе Луис отказал нескольким топ-клубам ради возвращения в Бразилию

Новичок "Фламенго" защитник Филипе Луис отказал нескольким европейским топ-клубам ради возвращения в Бразилию, сообщает Esporte Espetacular.

По сведениям источника, у футболиста были варианты с переходом в "Манчестер Сити", дортмундскую "Боруссию" и "Лион". Бразилец являлся свободным агентом и мог перейти в любой клуб бесплатно.

В минувшем сезоне 34-летний Луис провел 36 матчей за "Атлетико", забил 2 гола и сделал 3 результативных передачи.

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