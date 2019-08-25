Филипе Луис отказал нескольким топ-клубам ради возвращения в Бразилию
Новичок "Фламенго" защитник Филипе Луис отказал нескольким европейским топ-клубам ради возвращения в Бразилию, сообщает Esporte Espetacular.
По сведениям источника, у футболиста были варианты с переходом в "Манчестер Сити", дортмундскую "Боруссию" и "Лион". Бразилец являлся свободным агентом и мог перейти в любой клуб бесплатно.
В минувшем сезоне 34-летний Луис провел 36 матчей за "Атлетико", забил 2 гола и сделал 3 результативных передачи.
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|Манчестер Сити
|2
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|Манчестер Юнайтед
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|Тоттенхэм
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|4
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|Шеффилд Юнайтед
|3
|4
|10
|Кристал Пэлас
|3
|4
|11
|Эвертон
|3
|4
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|Челси
|3
|4
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|Вест Хэм Юнайтед
|3
|4
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|Бернли
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|Астон Вилла
|3
|3
|16
|Норвич Сити
|3
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|Саутгемптон
|3
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|Вулверхэмптон
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|2
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|3
|0