Филипе Луис отказал нескольким топ-клубам ради возвращения в Бразилию

Теги филипе луисманчестер ситиборуссия дортмундлионфламенго

Филипе Луис отказал нескольким топ-клубам ради возвращения в Бразилию

Новичок "Фламенго" защитник Филипе Луис отказал нескольким европейским топ-клубам ради возвращения в Бразилию, сообщает Esporte Espetacular.

По сведениям источника, у футболиста были варианты с переходом в "Манчестер Сити", дортмундскую "Боруссию" и "Лион". Бразилец являлся свободным агентом и мог перейти в любой клуб бесплатно.

В минувшем сезоне 34-летний Луис провел 36 матчей за "Атлетико", забил 2 гола и сделал 3 результативных передачи.

Не пропустите: Рамос высказался о Неймаре, который может перейти в "Реал". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 24 августа

Главные новости дня: 24 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 3 9
2 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
3 Лестер Сити Лестер Сити 3 5
4 Манчестер Сити Манчестер Сити 2 4
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3 4
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 2 4
7 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 3 4
8 Борнмут Борнмут 2 4
9 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3 4
10 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3 4
11 Эвертон Эвертон 3 4
12 Челси Челси 3 4
13 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 3 4
14 Бернли Бернли 2 3
15 Астон Вилла Астон Вилла 3 3
16 Норвич Сити Норвич Сити 3 3
17 Саутгемптон Саутгемптон 3 3
18 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2 2
19 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 2 0
20 Уотфорд Уотфорд 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов