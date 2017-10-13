Филипе Луис признался в симпатии к Пике

Защитник мадридского "Атлетико" Филипе Луис поделился мнением о центрбеке "Барселоны" Жераре Пике.

"Я симпатизирую Пике, хотя иногда не согласен с тем, что он говорит. Но Жерар не боится высказываться, как и Арбелоа. Этим людям не страшно выражать своё мнение, они не прячутся потом в кусты. Они молодцы, достойны восхищения. Чем больше будет таких футболистов, тем лучше" - цитирует Луиса Sport.es.

Напомним, что Пике открыто высказывался за независимость Каталонии от Испании, в связи с чем, его часто освистывают на выездных матчах и в поединках национальной сборной.

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