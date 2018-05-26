Защитник "Атлетико" Филипе Луис рассказал, кого будет поддерживать в финале Лиги Чемпионов, в котором сразятся "Реал" и "Ливерпуль".

"Я буду болеть за команду в красном, потому что это цвета моего клуба" - цитирует Луиса Marca.

Напомним, что финал ЛЧ состоится сегодня в 21:45 по московскому времени на киевском стадионе НСК "Олимпийский".

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