Филипе Луис: "Рассмотрю предложения не только "Атлетико", но и других клубов"

Бразильский защитник мадридского "Атлетико" Филипе Луис не исключил вероятность ухода их команды в летнее трансферное окно.

"Я веду переговоры с "Атлетико" о новом контракте. Я хотел бы остаться в команде.

Но в то же время я не отказываюсь от других вариантов. Я открыт для предложений", - приводит слова Луиса Globo Esporte.

Напомним, что контракт 34-летнего Луиса с "Атлетико" истекает летом. Таким образом, он может перейти в другой клуб бесплатно. Интерес к бразильцу проявляют "Барселона" и "Фламенго".

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