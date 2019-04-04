Филипе Луис: "Рассмотрю предложения не только "Атлетико", но и других клубов"

Теги атлетико мадридфилипе луис

Филипе Луис: "Рассмотрю предложения не только "Атлетико", но и других клубов"

Бразильский защитник мадридского "Атлетико" Филипе Луис не исключил вероятность ухода их команды в летнее трансферное окно.

"Я веду переговоры с "Атлетико" о новом контракте. Я хотел бы остаться в команде.

Но в то же время я не отказываюсь от других вариантов. Я открыт для предложений", - приводит слова Луиса Globo Esporte.

Напомним, что контракт 34-летнего Луиса с "Атлетико" истекает летом. Таким образом, он может перейти в другой клуб бесплатно. Интерес к бразильцу проявляют "Барселона" и "Фламенго".

Не пропустите: Антич: "В "Барселоне" Гризманн сядет на скамейку запасных". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Рабьо не перейдет в "Реал"

Рабьо не перейдет в "Реал"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 30 70
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 30 62
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 29 57
4 Хетафе Хетафе 30 47
5 Алавес Алавес 29 44
6 Севилья Севилья 29 43
7 Валенсия Валенсия 29 43
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 30 43
9 Бетис Бетис 29 40
10 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 29 37
11 Эйбар Эйбар 29 36
12 Леганес Леганес 29 36
13 Эспаньол Эспаньол 30 35
14 Жирона Жирона 30 34
15 Леванте Леванте 30 32
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 29 30
17 Вильярреал Вильярреал 30 30
18 Сельта Виго Сельта Виго 29 28
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 29 24
20 Уэска Уэска 29 22
Полная таблица

топ-5 тегов