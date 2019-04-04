Филипе Луис: "Рассмотрю предложения не только "Атлетико", но и других клубов"
Бразильский защитник мадридского "Атлетико" Филипе Луис не исключил вероятность ухода их команды в летнее трансферное окно.
"Я веду переговоры с "Атлетико" о новом контракте. Я хотел бы остаться в команде.
Но в то же время я не отказываюсь от других вариантов. Я открыт для предложений", - приводит слова Луиса Globo Esporte.
Напомним, что контракт 34-летнего Луиса с "Атлетико" истекает летом. Таким образом, он может перейти в другой клуб бесплатно. Интерес к бразильцу проявляют "Барселона" и "Фламенго".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|30
|70
|2
|Атлетико Мадрид
|30
|62
|3
|Реал Мадрид
|29
|57
|4
|Хетафе
|30
|47
|5
|Алавес
|29
|44
|6
|Севилья
|29
|43
|7
|Валенсия
|29
|43
|8
|Атлетик Бильбао
|30
|43
|9
|Бетис
|29
|40
|10
|Реал Сосьедад
|29
|37
|11
|Эйбар
|29
|36
|12
|Леганес
|29
|36
|13
|Эспаньол
|30
|35
|14
|Жирона
|30
|34
|15
|Леванте
|30
|32
|16
|Реал Вальядолид
|29
|30
|17
|Вильярреал
|30
|30
|18
|Сельта Виго
|29
|28
|19
|Райо Вальекано
|29
|24
|20
|Уэска
|29
|22