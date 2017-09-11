Филипе Луис: "Роналду ничего не сделал для выигрыша "Золотого мяча" за исключением двух последних месяцев сезона"

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Филипе Луис: "Роналду ничего не сделал для выигрыша "Золотого мяча" за исключением двух последних месяцев сезона"Защитник мадридского "Атлетико" Филипе Луис высказался о вероятном выигрыше форвардом "Реала" Криштиану Роналду пятого "Золотого мяча".

"В прошлом сезоне Криштиану ничего не сделал для того, чтобы выиграть свой очередной "Золотой мяч"... за исключением последних двух месяцев сезона", - приводит слова 32-летнего бека "матрасников" AS.

Напомним, Роналду не прочь вернуться в Англию. | soccernews.ru

комментарии
Серега

а всеравно его получит. как жаба давит то а.

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hjk2000

все правильно сказал, красава!

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