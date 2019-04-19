Филипе Луис сделал выбор между "Барселоной" и "Боруссией"

Защитник "Атлетико" Филипе Луис определился с приоритетным местом продолжения карьеры, сообщает Bild.

По сведениям издания, опытный бразилец хочет стать игроком "Барселоны". В связи с этим, он ответил отказом на предложение дортмундской "Боруссии".

Стоит отметить, что ради перехода в каталонский клуб 33-летнему футболисту придётся пойти на снижение зарплаты.

Напомним, что летом Луис станет свободным агентом, поэтому достанется новой команде бесплатно.

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