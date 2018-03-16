Филипе Луис сломал ногу и пропустит ЧМ-2018

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Филипе Луис сломал ногу и пропустит ЧМ-2018

Бразильский защитник "Атлетико" Филипе Луис надолго выбыл из строя, сообщает официальный сайт клуба.

У футболиста диагностирован перелом малоберцовой кости левой ноги. Эту травму он получил в матче 1/8 финала Лиги Европы с "Локомотивом" (5:1).

Сроки восстановления 32-летнего игрока составят несколько месяцев. Таким образом он пропустит остаток сезона и Чемпионат Мира в России.

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