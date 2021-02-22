Филипе Луис: "У Симеоне нет сердца"

Бывший защитник "Атлетико" Филипе Луис вспомнил о совместной работе с наставником мадридской команды Диего Симеоне.

"Сейчас мы можем переписываться с Симеоне как друзья, но тогда каждое сообщение от него было для меня стрессом. Поверьте, играть в команде Симеоне очень непросто. У него нет сердца. Он никогда не пожалеет тебя. Он будет принимать решения только с одной целью - победить", - приводит слова бразильца Daily Mail.