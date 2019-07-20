Филипе Луис вернется в Бразилию
Защитник "Атлетико" Филипе Луис покидает Европу.
Как сообщает Globoesporte, игрок покинет клуб этим летом и вернется в Бразилию. Там Луис заключит двухлетнее соглашение с "Фламенго".
Филипе Луис перешел в "Атлетико" в 2010 году. За это время он провел 348 игр и забил 12 голов.
В составе "матрасников" он становился чемпионом Испании, обладателем Кубка Испании, дважды победителем Лиги Европы , а также два раза выигрывал Суперкубок УЕФА.
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
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|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
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|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
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|Райо Вальекано
|38
|32