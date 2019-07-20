Филипе Луис вернется в Бразилию

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Филипе Луис вернется в Бразилию

Защитник "Атлетико" Филипе Луис покидает Европу.

Как сообщает Globoesporte, игрок покинет клуб этим летом и вернется в Бразилию. Там Луис заключит двухлетнее соглашение с "Фламенго".

Филипе Луис перешел в "Атлетико" в 2010 году. За это время он провел 348 игр и забил 12 голов.

В составе "матрасников" он становился чемпионом Испании, обладателем Кубка Испании, дважды победителем Лиги Европы , а также два раза выигрывал Суперкубок УЕФА.

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