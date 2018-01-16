Защитник мадридского "Атлетико" Филипе Луис восстановился после травмы, сообщает официальный сайт клуба.

32-летний бразилец вернулся к тренировкам в общей группе. Таким образом, он может принять участие в четвертьфинальном матче Кубка Испании против "Севильи", который состоится 17 января.

В этом сезоне Луис сыграл за "Атлетико" 18 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

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