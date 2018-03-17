Филипе Луис восстановится к ЧМ-2018

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Филипе Луис восстановится к ЧМ-2018

Защитник "Атлетико" и сборной Бразилии Филипе Луис имеет шансы попасть на ЧМ-2018.

Как сообщает официальный сайт клуба, футболист уже перенес операцию на ноге. Таким образом, игрок пропустит около двух месяцев.

Однако, отмечается, что Филипе Луис будет полностью готов к ЧМ-2018.

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