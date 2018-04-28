Филипе Луис вскоре вернётся на поле

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Филипе Луис вскоре вернётся на поле

Защитник мадридского "Атлетико" Филипе Луис близок к возвращению в строй.

Бразильский фулбек уже приступил к тренировочной работе с мячом и вскоре будет готов вернуться на поле.

Напомним, что 32-летний Луис восстанавливается после перелома малой берцовой кости левой ноги.

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