Филипе Луис высказался о будущем Гризманна

Защитник мадридского "Атлетико" Филипе Луис высказался о будущем своего партнера по команде Антуана Гризманна.

"В техническом плане Гризманн находится выше многих игроков. Немногие футболисты, выступавшие ранее за клуб, соответствовали его уровню. Я покинул "Атлетико", но у меня появилась возможность вернуться, и я очень счастлив. Есть игроки, которые хотят перемен, и я надеюсь, что это его не касается. Он может написать вечную историю в "Атлетико Мадрид". Он очень счастлив, у него есть команда, играющая за него ", - цитирует 32-летнего бека Le 10 Sport.

Напомним, Гризманн исключает свой переход в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru