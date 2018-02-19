Филипе Луис высказался о будущем Гризманна

Теги атлетико мадридантуан гризманнфилипе луис

Филипе Луис высказался о будущем ГризманнаЗащитник мадридского "Атлетико" Филипе Луис высказался о будущем своего партнера по команде Антуана Гризманна.

"В техническом плане Гризманн находится выше многих игроков. Немногие футболисты, выступавшие ранее за клуб, соответствовали его уровню. Я покинул "Атлетико", но у меня появилась возможность вернуться, и я очень счастлив. Есть игроки, которые хотят перемен, и я надеюсь, что это его не касается. Он может написать вечную историю в "Атлетико Мадрид". Он очень счастлив, у него есть команда, играющая за него", - цитирует 32-летнего бека Le 10 Sport.

Напомним, Гризманн исключает свой переход в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Топ-30 лучших форвардов в истории АПЛ по версии FourFourTwo: места с 21-го по 30-е

Топ-30 лучших форвардов в истории АПЛ по версии FourFourTwo: места с 21-го по 30-е

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 24 62
2 Атлетико Мадрид 24 55
3 Валенсия 24 46
4 Реал Мадрид 23 45
5 Севилья 24 39
6 Вильярреал 24 38
7 Эйбар 24 35
8 Жирона 24 34
9 Бетис 24 33
10 Сельта Виго 23 32
11 Хетафе 23 30
12 Реал Сосьедад 24 29
13 Леганес 23 29
14 Атлетик Бильбао 24 28
15 Алавес 24 28
16 Эспаньол 24 27
17 Леванте 24 20
18 Лас Пальмас 24 18
19 Депортиво Ла-Корунья 24 17
20 Малага 24 13
Полная таблица

топ-5 тегов