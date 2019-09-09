Филипе Луис высказался о несостоявшемся переходе Неймара в "Барселону"



Защитник "Фламенго" Филипе Луис прокомментировал несостоявшийся переход нападающего ПСЖ Неймара в "Барселону".

"Я уверен, что Неймар хотел перейти в "Барселону". Если бы было иначе, то мы бы не слышали об этом так часто в последние два месяца. Однако, покинуть ПСЖ нелегко, так как они обычно не продают своих лидеров.

Думаю, что Неймар спокоен. Он может прогрессировать в ПСЖ, с такими партнерами, как Мбаппе, Икарди и Кавани. Но важно, чтобы клуб что-то выиграл", - приводит слова Луиса Goal.

Напомним, что "Барселона" длительное время вела переговоры по трансферу 27-летнего Неймара, но не сумела договориться с ПСЖ. Также форварда хотел купить "Реал", но королевский клуб не сумел согласовать условия его трансфера.

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