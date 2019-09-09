Филипе Луис высказался о несостоявшемся переходе Неймара в "Барселону"

2 Теги барселонанеймарпсж

Филипе Луис высказался о несостоявшемся переходе Неймара в "Барселону"
Защитник "Фламенго" Филипе Луис прокомментировал несостоявшийся переход нападающего ПСЖ Неймара в "Барселону".

"Я уверен, что Неймар хотел перейти в "Барселону". Если бы было иначе, то мы бы не слышали об этом так часто в последние два месяца. Однако, покинуть ПСЖ нелегко, так как они обычно не продают своих лидеров.

Думаю, что Неймар спокоен. Он может прогрессировать в ПСЖ, с такими партнерами, как Мбаппе, Икарди и Кавани. Но важно, чтобы клуб что-то выиграл", - приводит слова Луиса Goal.

Напомним, что "Барселона" длительное время вела переговоры по трансферу 27-летнего Неймара, но не сумела договориться с ПСЖ. Также форварда хотел купить "Реал", но королевский клуб не сумел согласовать условия его трансфера.

Не пропустите: Некоторые футболисты "Барселоны" хотели скинуться деньгами на трансфер Неймара. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Не получилось у Неймара превратить ПСЖ в Барсу, где есть Месси ,а есть рабы

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Не получилось у Неймара превратить ПСЖ в Барсу, где есть Месси ,а есть рабы

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" определился с предложением Кокорину по новому контракту

"Зенит" определился с предложением Кокорину по новому контракту

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 3 7
2 Севилья Севилья 3 7
3 Леванте Леванте 3 6
4 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 2 6
5 Осасуна Осасуна 3 5
6 Алавес Алавес 3 5
7 Барселона Барселона 3 4
8 Реал Мадрид Реал Мадрид 2 4
9 Сельта Виго Сельта Виго 3 4
10 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 3 4
11 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3 4
12 Мальорка Мальорка 2 3
13 Бетис Бетис 3 3
14 Хетафе Хетафе 3 2
15 Вильярреал Вильярреал 2 1
16 Гранада Гранада 2 1
17 Эйбар Эйбар 2 1
18 Валенсия Валенсия 2 1
19 Эспаньол Эспаньол 2 1
20 Леганес Леганес 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов