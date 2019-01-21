Филипе Луис высказался о своем будущем



Бразильский защитник "Атлетико" Филипе Луис заявил, что он хочет играть за мадридский клуб до конца карьеры.

"Мой контракт с "Атлетико" истекает летом. Когда я вернулся в команду из "Атлетико", то хотел завершить карьеру именно в мадридском клубе. После того, как я завершу карьеру, хочу получить место в структуре клуба. Впрочем, в футболе все быстро меняется. Надеюсь, что я буду играть за "Атлетико" еще два-три года, а затем закончу выступления. Но все зависит от руководства клуба", - цитирует Луиса Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что Луис готов покинуть клуб летом. Интерес к нему проявляют "Милан", "Ювентус" и "Интер".

В нынешнем сезоне 33-летний Луис провел за "Атлетико" 17 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал два голевых паса.

Не пропустите: Симеоне продлит контракт с "Атлетико" еще на два года. | http://soccernews.ru