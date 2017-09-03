Филипенко - о поражении сборной Беларуси: "Мы в полной жопе"

Защитник сборной Беларуси Егор Филипенко прокомментировал поражение своей команды от Швеции (0:4) в домашнем матче отборочного турнира Чемпионата Мира-2018.

"Мы в полной жопе. Опозорились, и нет нам никакого оправдания", - цитирует "Прессбол" Филипенко.

Стоит отметить, что сборная Беларуси в 8 матчах набрала всего 5 очков и досрочно потеряла шансы на выход в финальную стадию мундиаля.

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