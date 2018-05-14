Филипенко заинтересован в переходе в ЦСКА

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Филипенко заинтересован в переходе в ЦСКА

Белорусский защитник "Маккаби Тель-Авив" Егор Филипенко заинтересован в переходе в ЦСКА, который претендует на него.

"Вопрос лучше задать клубу или главному тренеру. У меня никакой информации по этому поводу нет. Был бы мне интересен переход в ЦСКА? Если бы такой вариант был, то, конечно, он был бы мне интересен" - сказал Филипенко.

Напомним, что 30-летний футболист по окончании сезона станет свободным агентом.

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