Белорусский защитник "Маккаби Тель-Авив" Егор Филипенко заинтересован в переходе в ЦСКА, который претендует на него.

"Вопрос лучше задать клубу или главному тренеру. У меня никакой информации по этому поводу нет. Был бы мне интересен переход в ЦСКА? Если бы такой вариант был, то, конечно, он был бы мне интересен" - сказал Филипенко.

Напомним, что 30-летний футболист по окончании сезона станет свободным агентом.

Не пропустите: ЦСКА нацелился на Балотелли. | http://soccernews.ru