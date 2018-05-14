Филипенко заинтересован в переходе в ЦСКА
Белорусский защитник "Маккаби Тель-Авив" Егор Филипенко заинтересован в переходе в ЦСКА, который претендует на него.
"Вопрос лучше задать клубу или главному тренеру. У меня никакой информации по этому поводу нет. Был бы мне интересен переход в ЦСКА? Если бы такой вариант был, то, конечно, он был бы мне интересен" - сказал Филипенко.
Напомним, что 30-летний футболист по окончании сезона станет свободным агентом.
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|Динамо Москва
|30
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|9
|Ахмат
|30
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|10
|Рубин
|30
|38
|11
|Урал
|30
|37
|12
|Ростов
|30
|37
|13
|Амкар
|30
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|14
|Анжи
|30
|24
|15
|Тосно
|30
|24
|16
|СКА Хабаровск
|30
|13