Филипп Киркоров встал на защиту Дзюбы
Известный российский певец Филипп Киркоров высказался о скандале вокруг нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы.
Напомним, что в субботу в сети появился ролик, на котором футболист занимается мастурбацией.
"Вклад Артёма Дзюбы в успех сборной России на домашнем Чемпионате Мира и популяризацию футбола в стране невозможно преуменьшить. Почему же так моментально все заслуги стираются из-за утечки личной жизни? За секунду! Закон должен защищать права человека на частную жизнь. Публичные люди имеют на это право!
Личная жизнь и приватные видеоролики ни в коем случае не должны становиться достоянием общественности и публичных обсуждений. Пора осуждать тех, кто публикует видео. Всегда остаются безнаказанными эти мошенники, а страдают заложники ситуации. Считаю, в данной ситуации нужно поддержать талантливого спортсмена и проявить солидарность.
"Грехи других судить Вы так усердно рвётесь, начните со своих и до чужих не доберетесь" ©️ Уильям Шекспир", - написал Киркоров в своём инстаграме.
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