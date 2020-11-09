Филипп Киркоров встал на защиту Дзюбы

Известный российский певец Филипп Киркоров высказался о скандале вокруг нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы.

Напомним, что в субботу в сети появился ролик, на котором футболист занимается мастурбацией.

"Вклад Артёма Дзюбы в успех сборной России на домашнем Чемпионате Мира и популяризацию футбола в стране невозможно преуменьшить. Почему же так моментально все заслуги стираются из-за утечки личной жизни? За секунду! Закон должен защищать права человека на частную жизнь. Публичные люди имеют на это право!

Личная жизнь и приватные видеоролики ни в коем случае не должны становиться достоянием общественности и публичных обсуждений. Пора осуждать тех, кто публикует видео. Всегда остаются безнаказанными эти мошенники, а страдают заложники ситуации. Считаю, в данной ситуации нужно поддержать талантливого спортсмена и проявить солидарность.

"Грехи других судить Вы так усердно рвётесь, начните со своих и до чужих не доберетесь" ©️ Уильям Шекспир", - написал Киркоров в своём инстаграме.

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