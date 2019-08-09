Филипп перешёл из "Боруссии" в "Динамо"

Московское "Динамо" на своём официальном сайте объявило о переходе нападающего дортмундской "Боруссии" Максимилиана Филиппа.

Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Немец заключил с "бело-голубыми" контракт до лета 2023 года.

В столичной команде 25-летний футболист будет играть под 5-м номером.

Филипп выступал за "Боруссию" с 2017 года, сыграл 51 матч, забил 11 голов и сделал 8 ассистов. Его рыночная стоимость - 13 миллионов евро.

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