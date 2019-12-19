Филипп признан лучшим игроком "Динамо" в декабре по мнению фанатов

Теги динамо москвамаксимилиан филипп

Филипп признан лучшим игроком "Динамо" в декабре по мнению фанатов

Форвард "Динамо" Максимилиан Филипп стал лучшим футболистом московского клуба в декабре.

За 25-летнего нападающего проголосовало 67% участников опроса.

Вторым стал голкипер Антон Шунин, набравший 7%, на третьем месте расположился защитник Иван Ордец с 5%.

В этом месяце Филипп участвовал в двух матчах РПЛ, забив два гола в матче с "Локомотивом" (2:1). Он является лучшим бомбардиров клуба с 6 мячами.

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