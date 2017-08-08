Филипп Сендерос перебрался в МЛС

Известный швейцарский защитник Филипп Сендерос стал игроком "Хьюстон Динамо", сообщает официальный сайт клуба.

Детали контракта не разглашаются. 32-летний футболист являлся свободным агентом, поэтому достался американцам бесплатно.

Стоит отметить, что последним клубом Сендероса был "Рейнджерс". Также он в течение карьеры защищал цвета "Серветта", "Арсенала", "Милана", "Эвертона", "Фулхэма", "Валенсии", "Астон Виллы" и "Грассхоппера". За сборную Швейцарии сыграл 57 матчей и забил 5 голов.

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