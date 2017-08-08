Филипп Сендерос перебрался в МЛС
Известный швейцарский защитник Филипп Сендерос стал игроком "Хьюстон Динамо", сообщает официальный сайт клуба.
Детали контракта не разглашаются. 32-летний футболист являлся свободным агентом, поэтому достался американцам бесплатно.
Стоит отметить, что последним клубом Сендероса был "Рейнджерс". Также он в течение карьеры защищал цвета "Серветта", "Арсенала", "Милана", "Эвертона", "Фулхэма", "Валенсии", "Астон Виллы" и "Грассхоппера". За сборную Швейцарии сыграл 57 матчей и забил 5 голов.
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|34
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|53
|4
|ДК Юнайтед
|34
|46
|5
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|Филадельфия Юнион
|34
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|8
|Остин Азтекс
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|Коламбус Крю
|34
|36
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|31
|Western Conference
|М
|О
|1
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|34
|60
|2
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|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
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|34
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|6
|Реал Солт-Лейк
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|44
|8
|Whitecaps
|34
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|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
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|34
|34