Филиппе Коутиньо готов на сокращение зарплаты ради возвращения в "Ливерпуль"

Бразильский полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо намерен вернуться в "Ливерпуль", сообщает Marca.

По сведениям издания, ради перехода в английский клуб футболист готов пойти на сокращение зарплаты. Об этом бразилец рассказал главному тренеру мерсисайдцев Юргену Клоппу.

В нынешнем сезоне 28-летний Коутиньо выступает за "Баварию" на правах аренды, провел за клуб 32 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с "Барселоной" действует до лета 2023 года.

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