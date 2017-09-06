Филиппе Коутиньо и "Ливерпуль": что же будет дальше?

Прошедшим летом Филиппе Коутиньо был одним из трех самых обсуждаемых футболистов европейского футбола. Однако, если Неймар и Килиан Мбаппе все-таки сменили клубную прописку, завершив эпопеи со своими трансферами, то бразильский полузащитник "Ливерпуля" так и не вылетел за пределы Мерсисайда. И все бы нечего, если бы Коутиньо не разругался со всеми в клубе, требуя перехода в "Барселону". Теперь, очевидно, Филиппе ждут непростые времена в команде, которую он хотел покинуть всеми способами.

Отношения 10-го номера "Ливерпуля" с клубом, болельщиками, тренерами, партнерами по команде всегда были близки к идеалу. Филиппе был любимчиком всего города, вызывая уважение к своей персоне и восхищение от своей игры. Именно Коутиньо стал ключевым футболистом в построениях команды Юргена Клоопа, который полюбил бразильца с первого дня в клубе и ни секунды не сомневался в преданности полузащитника. Однако, прошедшим летом Филиппе настолько сильно разочаровал тренера и болельщиков, что представить его будущее в Мерсисайде довольно сложно.

" Теперь у нас имеется большой игрок команде. Мы приветствуем великого футболиста ", - именно такими словами главный тренер "красных" прокомментировал сорванный переход Коутиньо в "Барселону". Юрген Клопп повел себя как настоящий мужчина, который переступил через свою гордость, делая все на благо команды. "Ливерпуль" нуждается в Коутиньо, а потому идти на принцип, усаживая игрока на лавку или переводя его в молодежную команду, было бы ошибкой. Болельщики вряд ли забудут поступок Филиппе, который хотел покинуть команду довольно грязным путём, однако футболист еще может принести немало пользы клубу.

Одни из самых знаменитых фанатов в мире с трудом отошли от предательства Рахима Стерлинга, которому "Ливерпуль" дал абсолютно все, а в замен получил бегство за деньгами и возможными трофеями. Теперь клуб захотел "кинуть" другой любимчик "Энфилда". Да, Коутиньо не воспитанник клуба, однако за четыре с половиной года в команде Филиппе сумел влюбить в себя абсолютно всех болельщиков, которые относились к Коутиньо, как к родному сыну. Вернуть их доверие для футболиста будет очень и очень трудно.

С приездом в Мерсисайд Мохамеда Салаха, среди болельщиков клуба стало модно говорить о том, что команда уже и не нуждается в Коутиньо. Три гола и два ассиста от египтянина заставили забыть о таком футболисте как Коутиньо, вспоминая его лишь в контексте возможного переезда в "Барселону". Никто даже не обмолвился о том, что команде не хватает Филиппе на поле. Действительно, на первый взгляд кажется, что трио Мане-Фирминьо-Салах замечательно справляется в атаке, не нуждаясь больше ни в ком, однако это довольно поспешный вывод.

Ни одного их трех вышеперечисленных футболистов нельзя назвать связующим игроком. Все они довольно однообразны, а стиль Салаха и Мане вообще практически невозможно отличить. Понятно, что сейчас в футболе модно иметь трио классных футболистов впереди, однако нужно понимать, что это самое трио далеко не всегда решает исход встречи. Исключением было лишь трио "MSN", но все дело в том, что и Неймар, и Месси являются невероятными универсалами, которые в любой момент могут взять на себя любую роль в команде. Идеальным примером является "Реал", где известное, однако очень переоцененное трио "BBC" демонстрировало высокий уровень футбола не больше, чем один сезон. Сейчас всем уже давно ясно, что "сливочным" гораздо лучше играть с двумя нападающими впереди и дополнительным хавбеком в лице Иско или Асенсио.

Юрген Клопп со временем может столкнуться с проблемой перевода мяча в линию атаки, ведь грамотно выстроенная полузащита любого топ-клуба в состоянии отрезать атакующее трио соперника от всей остальной команды. Именно в таких эпизодах команда будет нуждаться в Коутиньо, который лучше всех в клубе, а возможно и в чемпионате, умеет играть между линиями. Если брать пример той же "Барселоны", то даже в позорном матче "блаугранас" в Париже Неймар сумел стать лучшим игроком матча за счет того, что он единственный не был отрезан от партнеров по команде, опускаясь до центра поля.

Ни Мохамед Салах, ни Садьо Мане не умеют так хорошо играть в пас и видеть поле, как Коутиньо. Роберто Фирминьо не может бегать с мячом на высокой скорости, как это может делать Филиппе на протяжении всего матча. Как видим, по совокупности умений Коутиньо выглядит сильнее всех своих партнеров по команде. По-этому, команда точно нуждается в бразильце, который может играть как вместо одного из вышеперечисленных футболистов, так и одновременно с ними.

Однако, главным в ситуации "Ливерпуля" и Коутиньо будет желание самого футболиста играть в команде. Филиппе не скрывает, что все-равно хочет перейти в "Барселону", а потому будет ждать следующего трансферного окна. Но дело в том, что следующие четыре месяца бразильцу все-равно предстоит провести в Мерсисайде. И если раньше это было бы не проблемой, то сейчас при любых раскладах Филиппе будет персоной "нон-грата" среди болельщиков и, возможно, даже некоторых партнеров по команде.

Филиппе Коутиньо перестал быть футбольным сыном всего "Энфилда", испортив себе репутацию прошлым летом. Однако, клуб очень нуждается в таком квалифицированном и талантливом футболисте, а потому не имеет другого выбора, как простить "беглеца". Что касается самого игрока, то желание Филиппе перейти в "Барселону" никуда не делась, однако ближайшие четыре месяца он обязан играть за "Ливерпуль". Главной загадкой в сложившейся ситуации является желание и стремление Коутиньо отыграть оставшееся время в футболке "красных" максимально качественно. Если Филиппе решит еще раз доказать свое мастерство, играя на благо команды, то его уход зимой уже не будет воспринят столь негативно. Если же Коутиньо продолжит относится к команде так же, как и летом, то ненависть бразильцу еще усилится.

Дмитрий Дженджеро

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