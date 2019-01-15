Филиппе Коутиньо определился со своим будущим в "Барселоне"

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо определился со своим будущим в каталонском клубе, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, несмотря на то, что бразилец недоволен своим положением на "Камп Ноу", в его планы пока не входит смена команды.

Напомним, что в текущем сезоне звёздный хавбек потерял твёрдое место в стартовом составе "сине-гранатовых".

"Барселона" купила Коутиньо в январе 2018 года за 130 миллионов евро. С тех пор 26-летний футболист провёл за "блауграну" 47 матчей, забил 16 голов и сделал 11 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.

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