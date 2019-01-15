Филиппе Коутиньо определился со своим будущим в "Барселоне"
Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо определился со своим будущим в каталонском клубе, сообщает El Mundo Deportivo.
По сведениям издания, несмотря на то, что бразилец недоволен своим положением на "Камп Ноу", в его планы пока не входит смена команды.
Напомним, что в текущем сезоне звёздный хавбек потерял твёрдое место в стартовом составе "сине-гранатовых".
"Барселона" купила Коутиньо в январе 2018 года за 130 миллионов евро. С тех пор 26-летний футболист провёл за "блауграну" 47 матчей, забил 16 голов и сделал 11 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|43
|2
|Атлетико Мадрид
|19
|38
|3
|Севилья
|19
|33
|4
|Реал Мадрид
|19
|33
|5
|Алавес
|19
|32
|6
|Хетафе
|19
|28
|7
|Бетис
|19
|26
|8
|Реал Сосьедад
|19
|25
|9
|Жирона
|19
|24
|10
|Эспаньол
|19
|24
|11
|Валенсия
|19
|23
|12
|Леванте
|19
|23
|13
|Леганес
|19
|22
|14
|Реал Вальядолид
|19
|22
|15
|Атлетик Бильбао
|19
|22
|16
|Эйбар
|19
|22
|17
|Сельта Виго
|19
|21
|18
|Райо Вальекано
|19
|19
|19
|Вильярреал
|19
|17
|20
|Уэска
|19
|11