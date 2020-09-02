Филиппе Коутиньо покинул "Баварию"

Теги бавария мюнхенбарселонафилиппе коутиньотрансферы

Филиппе Коутиньо покинул "Баварию"

Бразильский полузащитник мюнхенской "Баварии" Филиппе Коутиньо покинул команду, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Руководство "Баварии" приняло решение не выкупать трансфер хавбека у "Барселоны". Мюнхенцы имели право купить игрока за 120 миллионов евро, но отказались от данной опции. Таким образом, Коутиньо вернется в каталонский клуб

В прошлом сезоне 28-летний Коутиньо провел за "Баварию" 38 поединков во всех турнирах, забив 11 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с "Барселоной" рассчитан до лета 2023 года.

Не пропустите: "Арсенал" является единственным претендентом на Коутиньо. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Кроос оценил вероятность перехода Месси в "Реал"

Кроос оценил вероятность перехода Месси в "Реал"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов