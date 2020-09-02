Филиппе Коутиньо покинул "Баварию"

Бразильский полузащитник мюнхенской "Баварии" Филиппе Коутиньо покинул команду, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Руководство "Баварии" приняло решение не выкупать трансфер хавбека у "Барселоны". Мюнхенцы имели право купить игрока за 120 миллионов евро, но отказались от данной опции. Таким образом, Коутиньо вернется в каталонский клуб

В прошлом сезоне 28-летний Коутиньо провел за "Баварию" 38 поединков во всех турнирах, забив 11 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с "Барселоной" рассчитан до лета 2023 года.

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