Филиппинский болельщик "Ньюкасла" пролетел почти 11 тысяч километров, но не попал на матч любимого клуба

Болельщик "Ньюкасла" с Филиппин не сумел попасть на матч любимого клуба с "Саутгемптоном".

"Возможно, я единственный фанат "Ньюкасла" с Филиппин. Я потратил все свою сбережения, чтобы добраться сюда. Я пролетел 11 000 километров и узнал, что игру перенесли с 14 на 15 октября. А в этот день я возвращаюсь домой. Я не могу поменять билет, так как это слишком дорого для меня. Надеюсь, что "Ньюкасл" победит", - написал фанат в своем Instagram.

Фото: Фанат "Ньюкасла" с Филиппин.

Стоит отметить, что "Ньюкасл" не порадовал болельщика, сыграл вничью со счетом 2:2.

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