Филиппинский болельщик "Ньюкасла" пролетел почти 11 тысяч километров, но не попал на матч любимого клуба

Теги ньюкасл юнайтед

Филиппинский болельщик "Ньюкасла" пролетел почти 11 тысяч километров, но не попал на матч любимого клуба

Болельщик "Ньюкасла" с Филиппин не сумел попасть на матч любимого клуба с "Саутгемптоном".

"Возможно, я единственный фанат "Ньюкасла" с Филиппин. Я потратил все свою сбережения, чтобы добраться сюда. Я пролетел 11 000 километров и узнал, что игру перенесли с 14 на 15 октября. А в этот день я возвращаюсь домой. Я не могу поменять билет, так как это слишком дорого для меня. Надеюсь, что "Ньюкасл" победит", - написал фанат в своем Instagram.

Фото: Фанат "Ньюкасла" с Филиппин.

Стоит отметить, что "Ньюкасл" не порадовал болельщика, сыграл вничью со счетом 2:2.

Не пропустите: "Саутгемптон" - "Ньюкасл" - 2:2 (обзор). | http://soccernews.ru

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