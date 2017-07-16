Филиппо Индзаги: "Билья и Бонуччи - элитные трансферы"

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Филиппо Индзаги: "Билья и Бонуччи - элитные трансферы"

Наставник "Венеции" Филиппо Индзаги прокомментировал последние приобретения "Милана".

"Россонери" - молодцы: Билья и Бонуччи - элитные трансферы. На своих позициях это лучшие футболисты, что были на рынке. Очень ценные приобретения" - приводит слова Индзаги Gianlucadimarzio.com.

Ранее Индзаги заявил, что "Милан" способен выиграть скудетто.

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