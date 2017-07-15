Филиппо Индзаги: "Милан" способен выиграть Серию А"

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Филиппо Индзаги: "Милан" способен выиграть Серию А"

Бывший главный тренер "Милана" Филиппо Индзаги заявил, что его бывший клуб в следующем сезоне способен навязать борьбу за скудетто.

"Способен ли "Милан" выиграть чемпионат? Да, абсолютно. Сейчас они одни из претендентов" - цитирует Индзаги сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, что в прошлом сезоне "Милан" финишировал на шестом месте в Серии А.

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