Филиппо Индзаги может возглавить клуб Серии А

Главный тренер "Венеции" Филиппо Индзаги летом может возглавить "Дженоа", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, владелец генуэзского клуба Энрико Прециози видит в 44-летнем специалисте замену для Давиде Баллардини.

По итогам 31 тура "Дженоа" занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 35 очков.

Не пропустите: Капитан "Зенита" согласовал контракт с итальянским клубом. | http://soccernews.ru