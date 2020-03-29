Филиппо Индзаги назвал Иммобиле лучшим итальянским игроком на данный момент

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Филиппо Индзаги назвал Иммобиле лучшим итальянским игроком на данный момент

Экс-игрок "Ювентуса", "Милана" и сборной Италии Филиппо Индзаги сказал, что считает нападающего "Лацио" Чиро Иммобиле лучшим итальянским игроком на данный момент.

"Нелегко сравнивать, но лучшим итальянским игроком я считаю Иммобиле. Он показывает нечто невероятное. Он моя любимый форвард. Думаю, сборная может отлично выступать, имея такого нападающего", - цитирует Индзаги Sky Sport Italia.

В нынешнем розыгрыше Иммобиле в 34 матчах за "Лацио" забил 30 голов и сделал 7 ассистов. За сборную Италии 30-летний футболист провел 39 матчей и забил 10 голов.

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