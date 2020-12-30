Филиппо Индзаги назвал лучшего тренера и нападающего 2020 года

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Филиппо Индзаги назвал лучшего тренера и нападающего 2020 годаНаставник "Беневенто" Филиппо Индзаги прокомментировал итоги 2020-го и сказал кого считает лучшим тренером и нападающем в уходящем году.

"Этот год будет трудно забыть. Но если на поле все было в порядке, то за его приделами - ужас.

Хочу отметить своих коллег по тренерскому цеху. Стефано Пиоли и мой брат, Симоне Индзаги проявили себя прекрасно. "Милан", несмотря на травмы, продолжает побеждать и возглавляет таблицу Серии А. А если мой "Беневенто" будет играть против "Лацио", то это не будет просто матч двух братьев. Мы станем соперниками на все 90 минут.

Лучшим форвардом уходящего года хочу назвать Чиро Иммобиле", — цитирует Индзаги Football Italia.

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